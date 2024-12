Onça-parda é vista em condomínio perto de SP; o que fazer se topar com ela?

Uma onça-parda foi avistada na manhã desta terça-feira (17) na cidade de Mairiporã (SP), a apenas 25 quilômetros da capital.

O que aconteceu

O animal foi flagrado caminhando por um condomínio da cidade de Mairiporã (SP). Uma câmera de monitoramento de uma das casas gravou o momento em que a onça sai da zona de mata e observa o local.

O caso foi reportado à Secretaria do Meio Ambiente do município. "Recebemos o alerta de avistamento do animal na parte da manhã", conta Cátia Regina Macagnan, bióloga responsável pela fauna silvestre da pasta. "Uma pessoa estava dentro do carro chegando para trabalhar em uma residência [do condomínio] e viu o animal saindo da mata." Uma foto da onça tem circulado pelas redes sociais e, segundo a bióloga, parece ser um espécime jovem, explorando e conhecendo o território.