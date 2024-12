Banana azul? Fruta existe e tem sabor de baunilha e textura de sorvete

Em outro ângulo, é possível reparar que apesar do tom azulado, a Blue Java tem um forte pigmento esverdeado Imagem: (Foto: Mike Wang/International Banana Society)

O biólogo diz que esse fenômeno é comum em outros elementos da natureza que aparentam ser azuis, mas dependem da luz para criar a coloração. Por exemplo, em ambientes com luz azul, a banana azul pode parecer esverdeada.

Sabor de baunilha e textura de sorvete

Além de seu visual impressionante, a Blue Java, também conhecida como "banana sorvete", conquista pelo sabor e textura únicos. Seu interior é macio e cremoso, com um gosto que lembra baunilha.

De acordo com HuffPost UK, apesar de parecer "perfeita", a fruta é pouco acessível em mercados comuns devido ao alto custo de exportação e à preferência global pela banana Cavendish (a tradicional amarela, que vemos nos mercados).

O domínio da banana Cavendish e o risco de extinção

O HuffPost UK destaca que, embora existam mais de 1.000 variedades de banana no mundo, a Cavendish domina as exportações globais. A dependência dessa variedade se tornou um problema, pois a falta de biodiversidade aumenta o risco de extinção. Isso já aconteceu com a Gros Michel, uma banana maior e mais saborosa, que foi substituída na década de 1950 devido a doenças.