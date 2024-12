Nadam de cabeça para baixo: conheça os curiosos 'golfinhos panda'

Há duas subespécies do "golfinho panda" conhecidas pelos biólogos. A espécie C. c. commersonii pode ser encontrada no sul da América do Sul, enquanto a espécie C. c. kerguelenensis vive nas Ilhas Kerguelen, no Oceano Índico. Segundo o SeaWorld, a subespécie vista em Kerguelen foi iniciada por "alguns indivíduos" de golfinhos há 10.000 anos.

Quando nascem, os "golfinhos panda" não têm a mesma coloração dos adultos. Durante os primeiros meses de vida, os pequenos golfinhos são marrons ou preto e cinza.

A caça e a poluição são as principais ameaças à espécie. A captura ilegal de "golfinhos panda" acontecia especialmente na costa da Argentina. Atualmente ilegal, a prática pode ter comprometido a população da espécie no local. Segundo o SeaWorld, há registros de "golfinhos panda" encontrados com níveis elevados de poluentes industriais, que também podem causar uma queda no número de espécimes.

O nome científico é uma homenagem ao responsável pelo registro de diversos golfinhos panda. O naturalista francês Philibert Commerson observou e descreveu a espécie ao longo de suas expedições.

Coloração e nado são estratégias de caça

Vista em diferentes espécies de animais, a coloração preta e branca pode servir como camuflagem. Além de ajudar no momento da caça, as cores do "golfinho panda" podem ajudá-lo a escapar de eventuais predadores.