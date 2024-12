Suspeitos ligados a Rogério de Andrade são investigados por morte de Falcon

Rivalidade entre as escolas de samba que representavam, Portela e Mocidade

Assassinato de Geraldo Antônio Pereira, amigo próximo de Falcon e inimigo de Rogério.

Suspeita de que Falcon teria participado de um atentado a bomba que matou um dos filhos de Rogério

Possibilidade de Falcon e Geraldo Pereira estarem planejando matar o próprio Rogério

O elo entre os suspeitos e Rogério é demonstrada na representação do Ministério à Justiça. Segundo os promotores, um dos alvos é braço direito do bicheiro e possuía ao menos duas fotos do corpo de Falcon, feitas logo após seu assassinato.

O investigado também tinha uma imagem de uma urna eletrônica exibindo o número de campanha e a foto da vítima. Na época, o então presidente da escola Portela era também candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo Progressistas, mas foi morto antes das eleições acontecerem.

Ainda durante a investigação, foram encontrados print de mensagens com o policial militar Anselmo Dionísio das Neves, conhecido como Peixinho. Ele foi denunciado pelo MP em 2023 por fraude processual, acusado de ter interferido na apuração do homicídio de Falcon ao tirar um dos celulares da vítima da cena do crime.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar a respeito do policial da ativa investigado. Em nota, a corporação informou que a Corregedoria apoia a ação do Ministério Público.

A defesa de Rogério de Andrade também foi contatada. Até o momento não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.