Trump sobre apoio a suspeito de matar CEO: 'Como conseguem gostar dele?'

O republicano ainda disse ter pensado que eram "falsas" as notícias que pessoas estão apoiando Luigi —como o UOL mostrou, algumas chegaram a chamar o suspeito de "herói". "Parece que há um certo interesse [pelo assassino]. Não entendo", finalizou.

Assassinato ocorreu em 4 de dezembro

Brian Thompson, CEO assassinado da UnitedHealth Group Imagem: Divulgação/UnitedHealth Group

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde uma conferência de investidores era realizada. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).

Policiais tentaram reanimar Thompson e o levaram a um hospital, onde a morte foi confirmada. "Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

Nesta terça, Luigi foi acusado de assassinato em primeiro grau pelo Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan. Essa classe de crimes é a mais severa entre os atentados contra a vida na Justiça dos Estados Unidos. Para que uma pessoa seja condenada por esse tipo de infração, precisa ter matado com intenção, ter premeditado e planejado o crime e/ou apresentar "negligência" com a vida humana.