Meloni ameaça acordo entre Mercosul e União Europeia

A primeira-ministra Giorgia Meloni disse ontem que a Itália não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul a menos que haja ajustes. "Na ausência de um reequilíbrio (dos termos do acordo), a Itália não estará a bordo", afirmou. A declaração foi feita ao Parlamento italiano às vésperas de uma reunião de cúpula do bloco europeu.

Depois de 25 anos de negociações, o acordo foi assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no começo deste mês, em Montevidéu, durante a cúpula do Mercosul. No entanto, o texto sofre oposição de França e Polônia e precisa ser ratificado pelo Conselho da União Europeia, em uma votação na qual a Itália deve ter um peso decisivo.