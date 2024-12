Organizações vão à OEA contra Tarcísio e Derrite por violência policial

São 70 entidades assinando o manifesto. Movimentos negros, como o MNU (Movimento Negro Unificado) e Uneafro, e organizações da sociedade civil como Grupo Tortura Nunca Mais e Sindicato das Advogadas e Advogados do Estado de São Paulo - SASP listam entre os grupos envolvidos na denúncia.

As entidades argumentam que houve um aumento significativo no número de casos de letalidade policial no estado de São Paulo nos últimos dois anos. Em 2023, 460 pessoas foram mortas pela Polícia Militar de São Paulo.

Até novembro deste ano, foram 676 mortes decorrentes de letalidade policial em São Paulo. De acordo com a acusação, a atuação do governo paulista, "à margem dos princípios constitucionais democráticos", estimulam a violência .

O documento diz, ainda, que as ações policiais são violentas e racistas. De acordo com as entidades, a maioria das mortes provocadas pela polícia são de negros.

Há uma nítida percepção de que não é uma atuação isolada de um grupamento policial e sim a atuação violenta da estrutura policial sob o comando de Guilherme Derrite. Transformar esse cenário exige ruptura com esse modelo violento. É urgente implementar políticas públicas que estejam alinhadas com os valores democráticos e constitucionais para garantir políticas que valorizem a proteção à vida, combate ao racismo e garanta a transparência e o controle social sobre as instituições de segurança pública.

Ofício enviado à OEA

"A obrigatoriedade do uso de câmeras corporais com gravação em tempo real têm sido ignoradas pelo governo estadual, demonstrando o desinteresse em fortalecer a política já instaurada". De acordo com a denuncia, posicionamentos de Tarcísio de de Derrite acabam por influenciar na atuação da Polícia Militar — incentivando ações violentas em operações como a Escudo e Verão.