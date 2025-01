Trocas de tiros matam dois idosos no RJ

A celebração da chegada de 2025 foi marcada por casos de violência no Rio de Janeiro. Dois idosos morreram e uma adolescente de 14 anos ficou ferida, todas vítimas de troca de tiros.

O que aconteceu

Idosa de 61 anos foi atingida ao sair do mercado. Moradora do Sampaio, na zona norte do Rio, foi vítima de um tiro no peito. O RJ1 ouviu a filha de Josefa Gomes, que relatou a ocorrência por volta das 11h da véspera do Ano-Novo.

Não se sabe a origem do tiro que matou Josefa. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, mas chegou já sem vida na unidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.