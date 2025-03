Pichação contra árabes se soma a outros atos racistas na PUC, diz professor

As denúncias chegaram à Fundasp, (Fundação São Paulo), mantenedora da universidade, por meio da Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo). Ao final da sindicância, a PUC afirmou não ter identificado situações que justificassem a aplicação de medidas disciplinares aos investigados.

Líder do PT: 'Eduardo Bolsonaro quer difamar o Brasil'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos, quer o afastamento para difamar o país e reforçar a narrativa contra a Justiça brasileira, afirmou o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder da bancada do PT, em entrevista ao UOL News.

Nós temos visto essa posição do Eduardo Bolsonaro como uma estratégia para difamar o país, passar a ideia de que nós estamos em um regime totalitário. Ele está tentando reforçar a narrativa de que o Judiciário brasileiro está perseguindo o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e que eles estão sendo perseguidos.

Eles estão tentando passar uma imagem de que nós somos um país que não está vivendo plenamente o Estado Democrático de Direito. Não se trata de uma estratégia de fuga ou qualquer coisa do tipo. É uma estratégia bem pensada no sentido de difamar ou de macular a imagem da nossa democracia.

Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Eduardo anunciou ontem que irá pedir licença do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O político e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que continuará no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao fazer o anúncio, Eduardo disse também que não irá receber o seu salário como parlamentar. Até às 17h, no entanto, ele ainda não havia apresentado à mesa diretora da Câmara o pedido de licença anunciado.