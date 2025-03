Por que o Rio terá 'superferiadão' de 6 dias em abril? Entenda

O Estado do Rio de Janeiro terá um recesso prolongado em abril. Graças à junção de três feriados e um final de semana entre eles, a população fluminense poderá ter até seis dias de descanso entre a Paixão de Cristo, que cairá no dia 18 (feriado nacional), e Dia de São Jorge, no 23, um recesso local.

No intervalo entre essas duas datas, haverá ainda o final de semana, com o domingo de Páscoa, 20, e o Feriado de Tiradentes, no 21 (segunda-feira), data que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, líder da Inconfidência Mineira morto enforcado em 21 de abril de 1792 por contestar os poderes de Portugal sobre o Brasil, então colônia do país europeu.

São Jorge é um santo católico considerado patrono dos exércitos e tratado, no Rio, como patrono da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É lembrado por ter sido preso e morrer defendendo ideais cristãos. Também é reconhecido como uma entidade que representa a bravura.