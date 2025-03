Adolescentes são apreendidos por crime que terminou com vice-cônsul baleada

O Inquérito Policial Militar, instaurado pela Polícia Militar em razão do envolvimento de um agente no caso, segue em andamento. "A instituição acompanha as investigações realizadas pela Polícia Civil", informou a SSP-SP.

Relembre o caso

Diplomata ficou no meio de um tiroteio após um assalto que não tinha ela como alvo. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas em uma moto tentaram assaltar a passageira de um táxi, que reagiu. Um policial de folga que estava em outro carro viu o ocorrido e atirou contra os suspeitos. A sede do consulado fica na mesma avenida, a cerca de 2 km do local do crime.

Claudia foi levada para um hospital e passou por cirurgia, informou o governo colombiano. Em nota na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores do país informou que estava com o estado de saúde estável e não detalhou em qual parte do corpo a vítima foi atingida.