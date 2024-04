Homem negro morre em abordagem policial nos EUA: 'Não consigo respirar'

Um homem negro morreu minutos após ser algemado por policiais e falar que não conseguia respirar nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Frank Tyson morreu sob custódia da polícia em Canton, no estado de Ohio. O caso ocorreu em 18 de abril, mas as imagens de câmera de segurança foram divulgadas na quarta-feira (24), segundo o canal CBS.

Policiais foram chamados por funcionários de um bar, que queriam que o homem saísse do local. As imagens mostram que Frank parece alterado quando é abordado pelos policiais e diz: "Eles estão tentando me matar".