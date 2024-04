Ele tentou ir a pé à Copa do Qatar e acabou em prisão mais temida do Irã

Santiago foi detido em outubro de 2022 no Curdistão iraniano. "Foi uma loucura", lembra ele.

Me tiraram todas as coisas, me tiraram a roupa, me colocaram uma roupa de prisão e me deixaram em uma cela com a luz acesa o tempo inteiro. Não sei como explicar, mas passou e agora está tudo bem.

Santiago Sánchez Cogedor

As primeiras celas, segundo Santiago, eram pequenas, onde ele passava os dias sozinho. Depois, ele compartilhou celas com outros prisioneiros. Ao todo, Santiago diz ter passado por sete celas. Com os presos, ele se comunicava em inglês e, além disso, aprendeu a falar persa.

Na prisão eu acordava, tomava café da manhã, colocava minha roupa de trabalho e ia à oficina de madeira, e depois praticava esportes e dava classes de espanhol. Era uma rotina um pouco simples.

Santiago Sánchez Cogedor

Por um tempo, Santiago ficou na temida prisão de Evin. Localizada em Teerã, a capital do país, a prisão foi construída em 1972 e ganhou atenção internacional por deter presos políticos em péssimas condições ao longo dos anos.