Brasileiro cai de terraço de vinícola na Argentina e fica em estado grave

O estado de saúde do brasileiro é considerado "delicado", de acordo com boletim médico do hospital.

No momento do acidente, o brasileiro participava de uma degustação de vinhos. Segundo testemunhas relataram à polícia, o homem atingiu o chão com violência e imediatamente ficou inconsciente.

A polícia da Argentina ainda não determinou as causas do acidente e investiga o caso.

O UOL tentou localizar os familiares de Antonio Álvez, mas não conseguiu. O espaço segue aberto para manifestação.

A vinícola Catena Zapata é um dos pontos turísticos prediletos pelos turistas com alto poder aquisitivo que visitam a Argentina e são apreciadores de vinho.