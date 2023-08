Fêmea de tigre raro morre em acidente durante procedimento em zoo nos EUA

As mortes dos dois tigres não têm nenhuma relação, mas o zoológico disse que isso apenas ilustra como o "estado frágil de sua espécie é evidente".

Os tigres de Amur estão listados como criticamente ameaçados na natureza, com cerca de 500 indivíduos restantes no planeta em habitats nativos. Cerca de 100 indivíduos estão sob a guarda de zoológicos e aquários credenciados pela Associação de Zoológicos e Aquários dos EUA e Canadá.

Sentimos uma enorme responsabilidade por todos os animais sob nossos cuidados e especialmente por Mila, seus cuidadores atuais e anteriores e as pessoas em Toronto que a amaram desde o seu nascimento como a única sobrevivente de sua ninhada. Ela não era apenas um indivíduo amado internacionalmente, que desafiou as probabilidades quando era filhote e sobreviveu até a idade adulta, mas também estava aqui com a missão de salvar sua própria espécie.

Bob Chastain, presidente e CEO do CMZoo