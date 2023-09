'Se tornou possessivo', diz irmã de vítima de brasileiro procurado nos EUA

Sarah Brandão, irmã de Débora Evangelista Brandão, a maranhense morta com 38 facadas pelo fugitivo brasileiro procurado nos EUA Danilo Sousa Cavalcante, 34, afirma que o ex-namorado da irmã era gentil no começo da relação, mas que, com o tempo, foi se tornando cada vez mais ciumento e possessivo.

O que se sabe:

Sarah afirmou, em entrevista ao Domingo Espetacular, que Débora tinha se mudado para os EUA logo após se formar em farmácia, para conseguir uma vida melhor para ela e os dois filhos.