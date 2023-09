Brasileiro foragido nos EUA entrou no país com identidade falsa, diz jornal

O brasileiro Danilo Cavalcante, 34, que fugiu de uma prisão na Pensilvânia (EUA) na última semana, entrou nos Estados Unidos com um documento de identidade falso, segundo reportagem do jornal Philadelphia Inquirer.

O que aconteceu:

Cavalcante deixou o Brasil depois de ser alvo de um mandado de prisão por assassinato. Ele se tornou réu no final de 2017 por crime de homicídio duplamente qualificado — em novembro daquele ano, Cavalcante deu seis tiros em Válter Júnior Moreira dos Reis, que morreu no local. O crime ocorreu em Figueirópolis (TO) e, de acordo com o Ministério Público, foi cometido por motivo torpe , em razão de uma suposta dívida que a vítima tinha com o réu, referente ao conserto de um veículo.