Irmã de brasileiro foragido nos EUA é presa e pode ser deportada

Danilo teria ido para Phoenixville, distrito onde mora a irmã da mulher que ele matou, mas já saiu da zona. No fim da manhã de domingo (horário local), a polícia afirmou que o brasileiro não estava mais na região. Não se sabe se ele escapou do condado de Chester, local da prisão da qual escapou e onde ele era procurado.

O foragido aparece em fotos de câmeras de segurança.

Danilo tentou entrar em contato com dois ex-colegas de trabalho na noite de sábado (9), segundo a polícia. O primeiro contato foi na casa de um ex-colega de Danilo, que mora no município de East Pikeland Township (município no condado de Chester, na Pensilvânia), não estava em casa quando o fugitivo apareceu. Ao revisitar as imagens das câmeras de segurança na campainha da residência, o ex-colega avisou a polícia. A filmagem da campainha incluía vídeo e áudio do brasileiro, disse Bivens, mas a polícia ainda não decidiu quando ou se a divulgará os registros ao público.

Depois, Danilo foi à casa de outro ex-colega na região de Phoenixville, mas o morador também não estava em casa. Porém, um vizinho avistou o fugitivo e ligou para um amigo, que contatou a polícia. "Ele agora está tentando obter apoio de conhecidos", disse Bivens.

"No final, estou confiante de que iremos capturá-lo e trazê-lo de volta ao sistema de justiça criminal", afirmou Bivens. "Acredito que ele ainda esteja na Pensilvânia."