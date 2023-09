No G20, Lula encontra Macron e príncipe saudita que deu joias a Bolsonaro

No passado, outra reunião entre ambos foi cancelada por Lula. Lula e bin Salman deveriam ter se encontrado em junho, durante uma cúpula promovida por Macron em Paris. No entanto, o petista cancelou alegando motivos de "cansaço". A reunião aconteceria após a revelação do escândalo das joias entregues a Bolsonaro, que desencadeou uma investigação no STF.

Príncipe é acusado de mandar matar jornalista na Arábia Saudita. Segundo relatório de inteligência dos EUA divulgado em 2021, Bin Salman aprovou uma operação para capturar e matar o jornalista Jamal Ahmad Khashoggi, crítico do regime de sua família, num consulado do país em Istambul, na Turquia, em 2018. O corpo do jornalista dissidente foi desmembrado, e seus restos mortais nunca foram localizados.

No G20, conversa tratou de Brics e investimentos sauditas no Brasil, informou o Palácio do Planalto. A Arábia Saudita ingressou no grupo junto a outros cinco novos países em agosto. "Empresários e autoridades sauditas devem visitar o Brasil em breve para conhecer a carteira de projetos do Novo PAC que estão abertos a investimentos estrangeiros", afirma um comunicado.

Conteúdo UOL

Lula comentou o encontro nas redes sociais: