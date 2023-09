Lula ainda destacou que agir para combater a mudança do clima exige vontade política e determinação dos governantes, e também recursos.

No que se refere às reformas das instituições, Lula deixa claro que vai lutar por uma maior participação dos emergentes no FMI e no Banco Mundial, além de uma equação da dívida dos países mais pobres.

Ele também defendeu que a OMC "volte a funcionar" e destacou que, se a ONU quer recuperar sua força politica, o Conselho de Segurança precisa contar com novos países em desenvolvimento como membros permanentes.

"A comunidade internacional olha para nós com esperança, porque reunimos no G20 economias de países emergentes e países desenvolvidos. Representamos 80% do PIB global, 75% das exportações e cerca de 60% da população mundial", disse.

Consulta com sociedade civil

Evitar que a guerra contamine a agenda do G20 faz parte dos princípios que Lula apresentou sobre os trabalhos da presidência. O brasileiro ainda indicou que outros elementos consistem em garantir que haja recursos para as políticas propostas e que consultas com a sociedade ocorram.