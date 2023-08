Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras.

Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas.

Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

A entrada irregular no país de joias dadas de presente por autoridades da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro (PL) começou a ser investigada na Justiça Federal em Guarulhos (SP). Depois, o caso foi enviado para o STF, por envolvimento do ex-presidente, que teria praticado atos irregulares quando estev à frente da Presidência da República.

Ontem, o procurador-geral da República Augusto Aras avaliou o plenário do STF deverá "em algum momento' decidir sobre o foro privilegiado do ex-presidente" . Em entrevista ao portal Metrópoles, o PGR disse que a eventual decisão do Supremo neste caso poderá arrastar os casos que envolvem o ex-presidente para a 1ª instância judicial, inclusive com anulação de provas.

Hoje, oito depoimentos ocorrem simultaneamente na Polícia Federal para confrontar versões. Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle ficaram em silêncio. A defesa argumenta que houve usurpação do foro indicado para processar o assunto.