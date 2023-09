Bebê e cachorro morrem após ficarem em carro por 6 horas nos EUA

A cuidadora do bebê, uma mulher de 40 anos identificada como Kristen Danielle Graham, foi presa na terça-feira (12) sob suspeita de negligência infantil e crueldade animal. Ela foi levada para a Cadeia Regional da Península da Virgínia, segundo o jornal Today.

A cuidadora teria deixado a criança e o cachorro no veículo após chegar em casa, por volta das 8h. "Assim que chegou em casa, ela abriu as janelas do carro, desligou o veículo e deixou o cachorro e a criança no carro", disse o xerife.

Kristen Graham foi levada para a Cadeia Regional da Península da Virgínia Imagem: Divulgação/Cadeia Regional da Península da Virgínia

A mulher só acordou por volta das 14h, quando foi avisada que a criança e o animal estavam mortos.

Segundo o xerife, ela estava com a criança havia cerca de dois dias. A mãe do bebê, uma adolescente de 17 anos, disse à polícia que Graham cuidava regularmente da criança.

Em depoimento, a cuidadora deu versões conflitantes, segundo a polícia. "Ela inicialmente nos fez acreditar que ela estava no veículo com a criança e o cachorro durante aquele período", afirmou o xerife. "As evidências que coletamos não corroboram com essa informação. Acreditamos que ela os deixou, entrou em casa, foi dormir e voltou seis horas depois", esclareceu.