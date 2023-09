EUA: Brasileiro preso disse que cobria fezes com folhas para não ser achado

O brasileiro Danilo Cavalcante, recapturado ontem após fugir de uma prisão nos Estados Unidos no final do mês passado, disse à polícia que cobriu suas fezes com folhas para não ser rastreado pela polícia.

O que aconteceu

Cavalcante deu detalhes sobre dias de fuga em depoimento após ser preso. "Nós não sabíamos o que esperar. Nós queríamos respostas, preencher lacunas da investigação, e ele quis falar. Algumas das coisas que ele falou foi que ele não saiu da área inicial da fuga nos três primeiros, se alimentava de melancias e bebi água de rios", disse o vice-marechal do U.S. Marshals Service, Robert Clark, ao programa NewsNation.