Barbeador e melancia: como brasileiro de 1,52 m deu olé na polícia dos EUA

Só saía da mata à noite. Nem as condições climáticas desfavoráveis impediram a fuga do brasileiro. Ele conseguiu ficar escondido em uma mata — e só saía de lá à noite. As altas temperaturas na região fizeram até mesmo um dos cães que o buscavam ser levado a um hospital veterinário.

Foto mostra momento em que Danilo Cavalcante é capturado após ser mordido por um cão da polícia nos EUA Imagem: Reprodução/X - Raw_Reporting

Ficou escondido na vegetação. Danilo relatou que policiais quase pisaram nele várias vezes durante as buscas. Segundo o agente do corpo US Marshals, Robert Clark, o brasileiro não detalhou os momentos exatos em que isso aconteceu, mas disse que ocorreu quando ele se escondia em vegetação.

Fezes eram enterradas. Para conseguir êxito na fuga sem deixar vestígios, Danilo disse à polícia que cobria seu cocô com folhas. Ao fazer isso, ele não deixava material biológico facilmente à vista da polícia ou dos cães farejadores.

Barbeador na mochila. Ao longo dos dias, Danilo conseguiu mudar de visual e isso só foi possível graças a um barbeador, que estava dentro da mochila que ele roubou de uma residência. Desta forma, ele não ficou parecido com a foto de procurado pela polícia.