Como Danilo Cavalcante fugiu? Veja como brasileiro escapou da polícia

O brasileiro Danilo Cavalcante fugiu da prisão do condado de Chester na manhã de 31 de agosto. Classificado como um homem extremamente perigoso, ele foi capturado pelas autoridades nesta quarta-feira (13), após 14 dias de fuga.

Cavalcante escapou da prisão ao conseguir se apoiar entre duas paredes no pátio de exercícios e acessar o telhado da cadeia. A prisão do Condado de Chester fica no município de Pocopson Township.

As operações de busca pelo brasileiro causaram preocupação entre os residentes locais. As autoridades aconselharam os moradores a manterem suas portas trancadas e permanecerem em suas casas.