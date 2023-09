Entregadora mordida por cascavel ao deixar pacote em frente de casa nos EUA

A mulher "começou a passar mal imediatamente", mas conseguiu ligar para o serviço de emergência, segundo informou o gabinete do xerife no Facebook.

A cobra, identificada como uma cascavel-diamante-oriental (Crotalus adamanteus) é extremamente venenosa e muito comum na área onde a entregadora foi mordida.

As cascavéis-diamante-oriental são marrons, amarelas ou castanhas, com manchas em forma de diamantes pretos, marrons e creme, segundo a FWC (Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida). Elas podem chegar a dois metros de comprimento e se lançam a uma distância de até dois terços do comprimento do seu corpo para injetar veneno na presa.

A Amazon se manifestou e disse que está apurando as circunstâncias do que aconteceu, segundo apurou a ABC News.