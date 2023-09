Juíza colombiana é filmada em show de go-go boy dentro de tribunal

As imagens foram muito criticadas, segundo a imprensa local, por serem consideradas inapropriadas.

O vídeo mostra ela sentada em uma cadeira, interagindo com um go-go boy, enquanto ele dança sensualmente na frente dela. Ele se esfrega, senta no colo dela, faz a mulher agarrar sua cintura.

Quase ao final do vídeo, o rapaz pega em uma caixa cor-de-rosa um doce, parecido com um churro, em formato de pênis, e introduz na boca da juíza, que faz menção de engoli-lo.

Polanía estava entre as 20 pessoas que celebravam o Dia do Amor e da Amizade no tribunal, entre elas funcionários do judiciário, na terça-feira (19).

Provocada, a Comissão Nacional de Disciplina Judiciária da Colômbia ordenou uma investigação, que envolve a juíza e os funcionários do Poder Judiciário do Norte de Santander que aparecem no vídeo, que acabou viralizando nas redes.

Em uma série de stories no Instagram, com cerca de 400 mil seguidores, a juíza se justificou dizendo que a dignidade do Judiciário não estaria na "cafeteria", mas nas decisões que são tomadas.