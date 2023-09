Homem se depara com jacaré e descobre que ele devorou corpo de mulher

Minha mãe foi vítima do ataque de um jacaré em McCay Creek (Aldeia Arco-Íris). Por favor, entenda que ainda não temos todas as informações porque o relatório dos médicos legistas ainda não foi concluído. Alguns detalhes que gostaria de compartilhar é que minha mãe não 'provocou' o crocodilo como alguns estão dizendo na imprensa.

Breauna Dorris, filha da vítima, em post publicado no Facebook

As autoridades da Flórida descobriram que Peckham havia sido presa em 14 de julho por invadir um pântano do condado a apenas 800 metros de onde foi atacada, segundo apurou a rede de TV WFLA. Ela foi condenada a pagar R$ 2.500 (US$ 500) por esse incidente.

O corpo da mulher será agora analisado por médicos legistas, que irão apurar as causas da morte.