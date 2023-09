CEO listada pela Forbes é encontrada morta nos EUA; polícia busca suspeito

Segundo a polícia, que atendeu a um chamado por volta das 11h30, o corpo tinha sinais de "traumatismo contundente" e foi encaminhado para a perícia médica, conforme apurou o jornal The New York Times.

Não há informações se a executiva havia recebido alguém em seu apartamento antes do crime, mas a polícia declarou que ela era solteira.

O departamento de polícia de Baltimore identificou Jason Dean Billingsley, 32, um criminoso sexual libertado da prisão no ano passado, como suspeito do assassinato.

Richard Worley, comissário de polícia interino do departamento, alertou sobre a periculosidade de Billingsley em uma entrevista coletiva realizada ontem (26).

O suspeito

Jason Dean Billingsley é fichado como criminoso sexual no Departamento de Correções do Condado de Baltimore, com passagens por agressão e estupro.