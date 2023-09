Tratador morre após ser atacado enquanto alimentava leão em zoo do Japão

Um tratador de animais morreu na tarde de ontem ao ser atacado por um leão em um zoológico em Fukushima, no nordeste do Japão.

O que se sabe:

Kenichi Kato, 53, foi encontrado na jaula do leão desacordado e com um sangramento no pescoço, por volta das 15h25 de ontem, segundo a polícia. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo apurou o Japan Today.