Suspeito de matar CEO listada pela Forbes a enganou para entrar em prédio

A polícia também tem imagens de Pava LaPere chegando em seu prédio em Baltimore.

Ela entra no saguão, mas volta para abrir a porta para um homem que acena do lado de fora. Mais tarde, o homem foi identificado como Billingsley.

Segundo relatos policiais, Billingsley fingiu estar com dificuldade para entrar no prédio, como se tivesse esquecido as chaves.

LaPere abriu a porta e deixou Billingsley entrar. Os dois são vistos conversando e entram juntos no elevador.

Cerca de 40 minutos depois, Billingsley é visto voltando para o saguão por uma escada e limpando a mão no short.

O corpo de Pava LaPere foi descoberto no telhado do prédio em 25 de setembro, uma segunda-feira. Ela morreu de traumatismo contundente e estrangulamento.