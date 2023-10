Estamos mortos por dentro, diz noivo após incêndio em casamento no Iraque

Proprietários de salão foram presos

Ao todo, 14 pessoas foram presas pelo incêndio. Entre os presos estão os proprietários do local no qual a festa aconteceu.

O salão tinha capacidade para 400 pessoas, mas cerca de 900 estavam no local no momento do incêndio, informou a Defesa Civil.

A estrutura do espaço tinha painéis altamente inflamáveis e contrários às normas de segurança, o que pode ter contribuído para a rápida expansão do incêndio. Também não havia saídas de emergência suficientes.

O prefeito da cidade e o chefe da Defesa Civil local foram demitidos após a tragédia.