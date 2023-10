Homem branco é suspeito de agredir criança brasileira negra em Portugal

É muito triste saber que uma criança de 5 anos e outra de 8 não podem ser crianças se têm a pela negra. Pois se correm, são confundidas com ladras, coisa ouvida da boca do belga pelo dono do evento.

Mãe da vítima

Repúdio

Nas redes sociais, a organização do festival repudiou o caso racista e afirmou que os "procedimentos legais possíveis estão em curso". A mãe da criança afirmou que o diretor do evento tem dado apoio e foi uma das testemunhas, já que presenciou o ato racista.

O Movimento Negro de Portugal cobrou ações do governo português para reconhecer o racismo nas ações contra a criança. Quase 200 pessoas assinaram o texto em apoio.