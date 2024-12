"Voltem", pede premiê interino da Síria a refugiados no exterior - Com economia do país em frangalhos, líder provisório tenta tranquilizar comunidade internacional sobre intenções de novo governo ligado a rebeldes islamistas, mas silencia sobre relação com Irã, Rússia e Israel.Após a queda do ditador Bashar al-Assad na Síria, o primeiro-ministro interino do país, Mohammad al-Bashir, apelou aos compatriotas que vivem como refugiados no exterior para que voltem e ajudem a reconstruir o país.

"A Síria é agora um país livre, que reconquistou seu orgulho e dignidade. Voltem!", disse al-Bashir em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (11/12) no jornal italiano Corriere della Serra.

"Temos que reconstruir nosso país e reerguê-lo, e precisamos da ajuda de todos", acrescentou, argumentando que os expatriados sírios podem ter um papel importante nesse processo dada a experiência adquirida no exterior.