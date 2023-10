'Explosão atrás da outra': brasileira em Israel narra apreensão após ataque

"Sempre depois da sirene temos que esperar pelo menos dez minutos para voltar onde estávamos. Mas não tínhamos dez minutos. Era uma sirene atrás da outra, uma explosão atrás da outra". O relato é da jornalista Renata D'Elia, que estava de férias em Rehovot, a cerca de 30 quilômetros de Tel Aviv, após o início do ataque do Hamas a Israel na manhã deste sábado (7).

Apreensão em Israel

Considerada uma cidade menor, Rehovot não é frequentemente alvo dos foguetes disparados da Faixa de Gaza, mas ao longo do dia de hoje a população foi tomada por um clima de apreensão com a ofensiva que pegou de surpresa as autoridades israelenses, segundo Renata.