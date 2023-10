Itamaraty diz que não há brasileiros mortos nos ataques do Hamas em Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que não há brasileiros mortos entre as vítimas dos ataques do Hamas contra Israel. A nota afirma também que não há feridos brasileiros até o momento.

O que aconteceu

Em nota, o Itamaraty afirmou que não se tem notícia de brasileiros mortos "até o momento". Segundo informações dos serviços de emergência israelenses citados pela imprensa local, mais de 150 pessoas foram mortas e ao menos 1.000 ficaram feridas.