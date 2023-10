Entidades judaicas no Brasil condenam ataque: 'terror injustificável'

Entidades judaicas no Brasil condenaram o ataque do Hamas a Israel neste sábado (7) que deixou mais de 150 mortos. Em nota, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e a Confederação Israelita do Brasil reafirmaram o apoio ao direito de autodefesa do país.

O que aconteceu

O ataque surpresa do Hamas combinou forças em solo com a infiltração de homens armados e também uma ofensiva aérea com o disparo de foguetes a partir da Faixa de Gaza.