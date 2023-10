Ataques em Israel: veja o momento dos bombardeios do Hamas

Rastros de fumaça cruzaram os céus de Israel e dezenas de explosões foram registradas nas ruas em meio aos ataques do Hamas, que mataram mais de 150 pessoas e deixaram ao menos 1.000 feridos no país.

O que aconteceu

Momento do ataque foi marcado por correria dos israelenses. Enquanto as pessoas buscavam abrigo contra os disparos do Hamas, sirenes soavam e sons das explosões das interceptações aéreas do sistema de defesa de Israel também eram registradas.