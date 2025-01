Las Vegas e Nova Orleans: o que se sabe sobre ataques nos EUA no Ano-Novo

Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, disse que a fabricante de carros elétricos estava investigando o incêndio. Horas depois, ele afirmou que a explosão teria sido causada por fogos de artifício ou bomba que estava sendo transportada no veículo.

Polícia afirmou que o cybertruck foi alugado no Colorado. O veículo chegou a Las Vegas por volta das 7h30, e o motorista dirigiu pela famosa via Strip da cidade, repleta de hotéis, cassinos e locais de entretenimento, até chegar ao hotel.

Livelsberger tinha um ferimento de bala na cabeça. Especialistas consideram que isso sugere que o suposto autor do ataque se suicidou antes da explosão. Segundo as autoridades, a motivação do ato permanece desconhecida.

Casos podem estar relacionados?

Biden confirmou que autoridades investigavam relação entre ataques. No entanto, o agente do FBI Jeremy Schwartz afirmou que a polícia trabalha com a possibilidade de serem dois eventos isolados.

Jabbar teria agido sozinho. De acordo com o FBI, apurações iniciais indicavam que o autor do ataque de Nova Orleans teria cúmplices foragidos. Posteriormente, no entanto, as investigações apontaram que Shamsud Din Jabbar agiu sozinho.