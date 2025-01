Noivo de brasileira morta na Tailândia diz que casal vivia 'o sonho dela'

O estudante de medicina contou que eles estavam de malas prontas para voltar para casa. "Nos sentíamos no topo do mundo; preparados para retornar para nossas famílias e comemorar nossas conquistas e um novo ano com quem amamos - com malas prontas e só esperando o horário de retorno. Mas como na vida nada é certo fomos surpreendidos - acordados pelo inferno - o qual inclusive não acaba", diz em um trecho do texto publicado por ele.

"Essa é a nossa história de amor, de quem ouviu mil vezes 'sim' e foi o homem mais feliz do mundo", continua a declaração postada por Fernando.

Vivo em um pesadelo constante sem a presença do meu amor ao meu lado, com os sonhos ceifados, em um país com a cultura muito diferente e pedindo a Deus para que isso não passe de um real pesadelo (...) Vou batalhar para encontrar uma razão e forma de sobreviver, levando sempre um pedaço do seu amor.

Fernando Ressureição em publicação no Instagram

Carolina Canales e Fernando Ressurreição ficaram noivos seis dias antes do incêndio na Tailândia Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe também lamentou a morte da filha.A dermatologista Lara Albuquerque publicou uma foto da família para lamentar o ocorrido. Na imagem, estão ela, o marido, um neto e as três filhas - entre elas, a Carolina.

Ela disse estar com o ''coração sangrando e a alma dilacerada''. ''Perdi meu grande amor, o coração de minha família. Não tenho forças para seguir, seu amor era único e eu preciso desse amor'', escreveu.