Direito de autodefesa de Israel é inquestionável, diz Zelensky

O presidente ucraniano classificou a ação do Hamas como terrorismo e disse que quem recorre a isso comete um "crime contra o mundo", incluindo aqueles que tenham financiado o ataque.

"Terríveis notícias de Israel. Minhas condolências a todos que perderam familiares ou amigos próximos no ataque terrorista. Temos fé que a ordem será restaurada e os terroristas serão derrotados", afirmou Zelensky.

O direito de autodefesa de Israel é inquestionável

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Mais cedo, Charles Michel, presidente do Conselho da Europa, chamou os atos de "terroristas" e prometeu o apoio da UE aos israelenses.

Nos EUA, os ataques também foram respondidos com uma declaração inequívoca de apoio ao aliado no Oriente Médio. "Estamos ao lado de Israel", declarou a diplomacia americana, neste sábado.

Número de mortos pode aumentar

O ataque surpresa do Hamas combinou forças em solo com a infiltração de homens armados e também uma ofensiva aérea com o disparo de foguetes a partir da Faixa de Gaza.