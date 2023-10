Os ataques do Hamas contra Israel mobilizaram as principais diplomacias do mundo ocidental, neste sábado, com o temor de que a crise saia do controle e que a região se transforme em mais um centro de um conflito militar.

Na Europa, os governos do Reino Unido, Alemanha, Suécia, Holanda e França mostraram solidariedade com os israelenses, insistindo que a ofensiva do grupo palestino não teria a chancela do bloco. Vários dos governos, como o do holandês Mark Rutte, qualificaram os ataques de "terrorismo".

Charles Michel, presidente do Conselho da Europa, chamou os atos de "terroristas" e prometeu o apoio da UE aos israelenses.