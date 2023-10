'Estamos em guerra', diz Netanyahu após ataque do Hamas em Israel

Hezbollah parabeniza 'operação heroica' em Israel

O Hezbollah, o movimento libanês pró-Irã, parabenizou o grupo islâmico palestino Hamas por sua "operação heroica em grande escala" contra Israel.

"O Hezbollah felicita o povo palestino e os seus aliados nas Brigadas al-Qasam e no Hamas" por "esta operação heroica em grande escala" e "vitoriosa", afirmou o partido xiita libanês em um comunicado.

O Hezbollah é um inimigo jurado de Israel e um ator importante na vida política libanesa, que mantém boas relações com o Hamas, o movimento que governa a Faixa de Gaza.

"O comando da resistência islâmica no Líbano [...] está em contato direto com o comando da resistência palestina no país e no exterior, e avalia continuamente os desenvolvimentos e a condução das operações", acrescentou o Hezbollah.

Hamas diz ter disparado 5 mil foguetes

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, anunciou o início da operação em uma transmissão nos meios de comunicação do grupo. "Anunciamos a Operação Al-Aqsa Deluge e disparamos mais de 5 mil foguetes no primeiro ataque de 20 minutos."