Namorada de brasileiro sumido em Israel se protegeu com corpos de mortos

Rafaela disse que está em contato com a mãe de Ranani, que está no Brasil, e o pai do namorado, que vive em Israel. Os amigos do brasileiro também criaram um grupo no WhatsApp para auxiliar na busca de informações sobre o jovem.

A única coisa que eu queria saber é que ele está bem. Estou torcendo para ele estar bem. [Estou] rezando para ele estar só em um hospital e não tenha conseguido avisar a gente. Eu não lembro direito das coisas. Eu sei que uma hora ele estava lá comigo, a gente estava junto em um canto, abraçados, e uma hora ele não estava mais. Eu estava tão desorientada que uma hora eu achava que a menina que estava do meu lado era ele falando, [e eu] perguntando 'Ranani, é você?' e ela não respondia.

Rafaela Treistman

Eu juro que parece que não é de verdade isso. Muita coisa que as pessoas falam e não acontecem. Eu estou chocada e trêmula. Eu acordei várias vezes no meio da noite, só perguntando pelo Ranani, perguntando para a minha mãe: 'Cadê ele?'. A gente não sabe. Eu acho que a gente vai ficar assim até encontrar ele. Situação de desespero. Agonia de só querer vê-lo, saber onde ele está e ter que passar por tudo isso. As dores no corpo, angústia, raiva de quem poderia fazer uma coisa dessas. [Agora estou] tentando manter a cabeça positiva, que tudo vai dar certo, que vão encontrar ele. E rezando pelas famílias das pessoas.

Israel declarou oficialmente 'situação de guerra'

O gabinete de segurança de Israel informou que aprovou oficialmente, na noite de ontem, uma "situação de guerra" do país contra o Hamas.

O órgão disse que, com a aprovação, o governo israelense pode tomar "medidas militares significativas". Em comunicado publicado nas redes sociais, Israel disse que a situação foi aprovada com base no artigo 40 da legislação israelense, que permite que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ordene "ação militar significativa que pode levar, com um nível de probabilidade próximo do certo, à guerra".