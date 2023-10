Israel, faixa de Gaza, Hamas, Jihad: o que você precisa entender da guerra

No entanto, durante séculos, a região, que era conhecida como Palestina desde o Império Romano, foi povoada por árabes, fiéis ao islamismo.

A região da Palestina passou a ser controlada pela Inglaterra em 1918, após o final da Primeira Guerra Mundial (1914-18) e o fim do Império Otomano, que tinha o controle da região.

Na época, o movimento para a criação de um Estado judeu ganhava corpo. Com o nazismo, a Segunda Guerra Mundial e o holocausto, em que seis milhões de judeus foram assassinados, esse clamor ganhou ainda mais força.

O objetivo inicial da ONU (Organização das Nações Unidas) era a criação de um Estado para os judeus, um para os muçulmanos e que Jerusalém, sagrada para as duas religiões, passasse a ter uma administração conjunta. No entanto, o plano não foi para frente.

Em maio de 1948, Israel se proclamou como Estado independente. A partir daí, uma série de conflitos contra países árabes, como Egito, Jordânia, Síria e Iraque fizeram o país se desenvolver militarmente e aumentar o território.

Atualmente, Israel divide com a Arábia Saudita o posto de principal economia do Oriente Médio e é um dos países com maior gasto militar no planeta.