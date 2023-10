Israel: 1.700 brasileiros pedem para voltar em aviões da FAB, diz Itamaraty

Maioria do grupo de brasileiros é formada por turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, diz a nota do Ministério das Relações Exteriores. Candidatos serão ordenados em listas, com prioridade para quem mora no Brasil e não tem passagem aérea.

A pasta recomenda que todos que têm passagens ou condições de comprá-las embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, que continua a operar.

Ministério desaconselhou qualquer viagem desnecessária à região, onde Israel e o grupo extremista Hamas estão em guerra desde o último sábado (7).

Dois aviões já foram autorizados a repatriar brasileiros. O primeiro está em Roma, e o segundo partirá de Brasília na tarde de hoje.

Embaixada disse também conversar com brasileiros na Faixa de Gaza e planejar a saída deles da região (leia a nota na íntegra abaixo).

Guerra entre Israel e Hamas chega ao 3º dia

A Faixa de Gaza está em guerra desde o último sábado (7), quando o grupo extremista Hamas lançou o pior ataque a Israel nos últimos 50 anos.