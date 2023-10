Míssil de R$ 300 mil e scanner potente: como é o 'domo de ferro' de Israel

Desta vez, há indícios de que Israel "ignorou um alerta de que algo grande aconteceria", segundo o Egito, e a dimensão do ataque foi sem precedentes —Israel já chama os eventos de seu "11 de setembro".

Além dos ataques por ar, que envolvem diretamente a atuação do Domo de Ferro, também ocorreram ataques por mar e terra.

Os foguetes lançados pelo grupo extremista serviram de cobertura para uma infiltração de homens armados do Hamas por vários pontos da fronteira com a faixa de Gaza — a maioria dos integrantes do grupo atravessou por brechas nas barreiras de segurança terrestre que separam a faixa de Gaza e Israel.

O sistema já apresentou problemas de funcionamento no passado.

De acordo com o jornal israelense The Times of Israel, em maio de 2021, um problema técnico com uma bateria durante um ataque em direção à cidade de Ashkelon impediu que alguns foguetes fossem interceptados.

Domo de Ferro, escudo antimísseis de Israel, dispara para interceptar foguete disparado em Gaza Imagem: Jack Guez/ AFP

Como funciona o Domo de Ferro

Satélites monitoram Gaza 24 horas por dia. Radares escaneiam a região cinco vezes por segundo. Quando um foguete é lançado, ele é identificado quase imediatamente.