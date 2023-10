Fator Irã e vingança: por que o Hamas decidiu atacar Israel agora

A data do início dos ataques parece ter sido escolhida a dedo pelos extremistas do Hamas.

Na sexta-feira passada, véspera do começo do novo conflito em Israel e na faixa de Gaza, foram completados 50 anos do início da Guerra do Yom Kippur, na qual forças árabes lideradas por Egito e Síria atacaram os israelenses.

Na época, a intenção era recuperar territórios tomados por Israel na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967.

EUA e União Soviética chegaram a intervir na disputa, para evitar que se agravasse, e a pressão internacional levou ao cessar-fogo em 25 outubro de 1973.

Houve mais de 2.600 baixas no lado israelense, contra 15 mil egípcios e 3.500 sírios mortos, em menos de 20 dias de combates.

Fator Irã

A nova guerra começou no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como um estado autônomo e independente.