Rússia condena conflito em Israel e critica atuação dos EUA na região

Segundo o porta-voz do governo, ainda não foi identificada nenhuma vítima russa do conflito. Peskov afirma que o governo está em contato com autoridades israelenses e palestinas e monitora a situação dos cidadãos do país na região.

A Rússia está em guerra com a Ucrânia há mais de um ano e meio. O país invadiu o vizinho em fevereiro de 2022 e ainda não aceitou negociações para a paz.

*Com informações da Reuters e da agência de notícias russa Tass.