Israel bombardeia Líbano alegando 'infiltração de suspeitos' na fronteira

A "infiltração de vários suspeitos no território israelense a partir do território libanês" foi a justificativa dada pelo governo de Israel para os ataques.

Uma autoridade local libanesa, Abdulla al Gharib, confirmou à AFP que Israel bombardeou "intensamente" com artilharia os arredores de uma cidade fronteiriça, Dhayra, no sul do Líbano

Mortes de "vários suspeitos armados" foram registradas nos ataques, informou o comunicado do Exército de Israel. Não há até o momento um balanço de quantas pessoas morreram.

Entre os mortos, está um membro do Hezbollah, confirmaram duas fontes próximas ao grupo e uma fonte de segurança no Líbano à Reuters.

Militares italianos que estão em solo libanês em missão da ONU precisaram se abrigar em bunkers como forma de precaução. Eles relataram que é possível ouvir tiros de artilharia na região sul do país.

Israel ordena 'cerco completo' em Gaza

A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou no terceiro dia nesta segunda-feira (9), com Israel reunindo mais de 100 mil soldados de reserva perto da Faixa de Gaza, território palestino de onde partiu o ataque de sábado (7).